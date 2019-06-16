"Вітаю, аміго", – Куртуа привітав Луніна з перемогою на чемпіонаті світу U-20

Голкіпер Реала Тібо Куртуа написав привітання своєму одноклубнику Андрію Луніну після перемоги збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019.

Андрій Лунін у своєму Instagram опублікував фото після перемоги на юнацькому чемпіонаті світу-2019. У фіналі збірна України здолала однолітків з Південної Кореї.

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Голкіпер Реала Тібо Куртуа привітав одноклубника в коментарях. "Вітаю, аміго", – підписав світлину бельгієць.

Раніше повідомлялось, що Лунін стане дублером Куртуа у Реалі після відходу Кейлора Наваса.