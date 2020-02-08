Вітао залікував травму та готовий дебютувати за Шахтар

Бразильський захисник Шахтаря Вітао очікує шансу від Луїша Каштру в першій команді.

За словами бразильця, він успішно подолав проблеми зі здоров'ям та готовий допомогти команді вже у найближчих матчах.

"Трохи турбував біль у зоні паху, проте нічого серйозного, все минуло досить швидко. Я вже відновився і не відчуваю дискомфорту. Працюватиму, аби дістати шанс вийти на поле й зіграти за команду. Враження від підготовки гарні, хоч я не звик до такого поняття, як "зимові збори". Навіть тут, у Туреччині, досить прохолодно, порівняно з Бразилією, однак особисто мені холод подобається.

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Я швидко адаптувався і гадаю, що навіть українські морози не стануть проблемою. Готовий і до конкуренції за місце у складі. Вона є в Шахтарі не лише на моїй позиції. Старанно працюватиму та чекатиму моменту, коли Містер вирішить, що я готовий грати", – розповів Вітао прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, Вітао став гравцем "гірників" у вересні минулого року, проте ще не провів за першу команду жодного матчу. Попереднім клубом 20-річного бразильця був Палмейрас.

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