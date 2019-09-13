Вітао: Я не обирав 49-й номер – мені просто сказали одягнути футболку із ним

Новачок Шахтаря Вітао розповів про цікавий випадок, пов'язаний із вибором ігрового номера.

"Вибір ігрового номера? Я його навіть не обирав. Приїхав до клубу і мені просто сказали одягнути футболку із 49-м номером. Він для мене нічого не означає.

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Чи знаю я про матчі проти Динамо? Так, звичайно. Я професіонал і повністю зосереджений на грі. Знаю, що Класичне буває жорстким, але я можу себе контролювати. Коли я на полі, концентрацію ніщо не порушить", – цитує Вітао офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, захисник збірної Бразилії U-21 перебрався до Шахтаря в останній день трансферного вікна з Палмейраса, де виступав переважно у молодіжній команді. Сума трансферу склала 4 млн євро.

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