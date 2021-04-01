Вітао вболівав за збірну України у матчах відбору до ЧС-2022
Бразильський захисник Шахтаря Вітао розповів, чим займався під час перерви на матчі збірних.
"Звичайно, стежимо за виступами збірної України, де дуже багато наших футболістів. Дивимося матчі і підтримуємо хлопців.
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Дотримуємося звичайного плану тренувань, поки немає збірників. Кожного дня у нас дуже насичені тренування. Виконуємо величезну кількість вправ. Сподіваюся, зможемо провести ще кілька інтенсивних занять, щоб бути повністю готовими до зустрічі з Ворсклою.
Розуміємо важливість моменту, тому що перебуваємо не на тій позиції, де б нам хотілося. Але поки є шанси у перегонах, будемо продовжувати тренуватися і працювати. Зробимо все, щоб повернутися на перше місце", – сказав Вітао для Shakhtar News.
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