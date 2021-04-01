"Звичайно, стежимо за виступами збірної України, де дуже багато наших футболістів. Дивимося матчі і підтримуємо хлопців.

Вітао оцінив шанси Шахтаря поборотися за чемпіонство з Динамо

Дотримуємося звичайного плану тренувань, поки немає збірників. Кожного дня у нас дуже насичені тренування. Виконуємо величезну кількість вправ. Сподіваюся, зможемо провести ще кілька інтенсивних занять, щоб бути повністю готовими до зустрічі з Ворсклою.

Розуміємо важливість моменту, тому що перебуваємо не на тій позиції, де б нам хотілося. Але поки є шанси у перегонах, будемо продовжувати тренуватися і працювати. Зробимо все, щоб повернутися на перше місце", – сказав Вітао для Shakhtar News.

Після 19-ти турів УПЛ Шахтар поступається Динамо сімома очками.

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