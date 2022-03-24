Відразу 6 клубів з Європи цікавляться 22-річним бразильцем, стверджує Transfers24hr.

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Йдеться про Фенербахче, Бешикташ, Андерлехт, Брюгге, Рейнджерс і ПАОК. Після початку війни Вітао покинув Україну і зараз підшукує варіанти продовження кар'єри. Контракт захисника з Шахтарем розрахований до літа 2024 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 3 млн євро.

Додамо, що бразилець відіграв 15 матчів у поточному сезоні і не відзначався результативними діями.

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