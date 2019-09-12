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Вітао сконфузився, назвавши Евертон колишнім клубом Коноплянки

19:22 58 Читать на русском
Вітао сконфузився, назвавши Евертон колишнім клубом Коноплянки
Вітао та Євген Коноплянка / ФК Шахтар

На презентації, що відбулась сьогодні у Києві, з захисником донецького Шахтаря Вітао трапився курйозний епізод.

Під час представлення нових гравців Євген Коноплянка зізнався, що нічого не знає про попередню кар’єру свого одноклубника і спрогнозував, що бразилець, скоріше за все, теж не в курсі, де грав Коно до Шахтаря.

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"Ти з Евертона?", – припустив бразилець, чим викликав подивування і сміх у залі. Швидше за все, його ввели в оману сині кольори німецького Шальке, які гармоніюють з кольорами "ірисок".

Нагадаємо, 19-річний бразилець підписав контракт з Шахтарем терміном на 5 років та приєднався до "гірників" в останній день трансферного вікна.

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Вітао Вітао Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар
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