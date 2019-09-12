Вітао сконфузився, назвавши Евертон колишнім клубом Коноплянки

На презентації, що відбулась сьогодні у Києві, з захисником донецького Шахтаря Вітао трапився курйозний епізод.

Під час представлення нових гравців Євген Коноплянка зізнався, що нічого не знає про попередню кар’єру свого одноклубника і спрогнозував, що бразилець, скоріше за все, теж не в курсі, де грав Коно до Шахтаря.

Шахтар заплатив чималу суму за частину прав на Вітао, – ЗМІ

"Ти з Евертона?", – припустив бразилець, чим викликав подивування і сміх у залі. Швидше за все, його ввели в оману сині кольори німецького Шальке, які гармоніюють з кольорами "ірисок".

Нагадаємо, 19-річний бразилець підписав контракт з Шахтарем терміном на 5 років та приєднався до "гірників" в останній день трансферного вікна.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ