Вітао покаже свій потенціал і виступатиме у першій команді, – тренер Шахтаря U-21

Тренер Шахтаря U-21 Фернандо Валенте оцінив потенціал бразильського захисника Вітао.

"Дуже радий за Вітао. Я щасливий, коли молоді хлопці відчувають, що місце в нашій команді дозволяє їм рости і досягати цілей. Він відчував себе на полі комфортно, грав добре, до того ж забив гол, який, сподіваюся, додасть йому ще більше впевненості.

Коноплянка потрапив у заявку Шахтаря на матч проти Зорі

Думаю, Вітао покаже свій потенціал і буде виступати в першій команді – це саме те, чого ми хочемо і для чого працюємо", – цитує Валенте офіційний сайт Шахтаря.

Вітао перейшов у Шахтар з Палмейраса в останній день трансферного вікна. У складі молодіжки "гірників" встиг відзначитись забитим голом.

"Такі штрафи призводять до розколу в команді": Михайличенко і ще 2 злих генії у кар’єрі Шовковського