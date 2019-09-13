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Вітао покаже свій потенціал і виступатиме у першій команді, – тренер Шахтаря U-21

23:35 19 Читать на русском
Вітао покаже свій потенціал і виступатиме у першій команді, – тренер Шахтаря U-21
Вітао / ФК Шахтар

Тренер Шахтаря U-21 Фернандо Валенте оцінив потенціал бразильського захисника Вітао.

"Дуже радий за Вітао. Я щасливий, коли молоді хлопці відчувають, що місце в нашій команді дозволяє їм рости і досягати цілей. Він відчував себе на полі комфортно, грав добре, до того ж забив гол, який, сподіваюся, додасть йому ще більше впевненості.

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Думаю, Вітао покаже свій потенціал і буде виступати в першій команді – це саме те, чого ми хочемо і для чого працюємо", – цитує Валенте офіційний сайт Шахтаря.

Вітао перейшов у Шахтар з Палмейраса в останній день трансферного вікна. У складі молодіжки "гірників" встиг відзначитись забитим голом.

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