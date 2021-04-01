"Звичайно, стежимо за виступами збірної України, в якій дуже багато футболістів Шахтаря. Дивимося матчі і підтримуємо хлопців. А поки немає збірників, дотримуємося звичайного плану тренувань.

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Працюємо приблизно так само, як і завжди, коли вся команда в зборі. Щодня у нас дуже насичені тренування, виконуємо велику кількість вправ. Сподіваюся, що за ті дні, які залишилися до матчу з Ворсклою, проведемо ще кілька інтенсивних занять, щоб бути повністю готовими до гри.

Розуміємо важливість моменту, оскільки перебуваємо не на тій позиції, на якій нам хотілося б. Однак, поки є шанси у цій гонці, продовжимо тренуватися і працювати. Зробимо все, щоб повернутися на першу сходинку", – сказав Вітао у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, після 19-ти турів підопічні Каштру посідають у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку і відстають від Динамо на 7 очок.

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