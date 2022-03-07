Захисник Шахтаря розповів про жах, який він і його сім'я пережили після нападу Росії на Київ та низку інших міст України.

"Було дуже багато невизначеності. Ми не уявляли, чи зможемо залишити країну, особливо тоді, коли все це почалося. Це були дуже важкі дні. У мене добрі стосунки з усіма у команді, так було завжди. Але, без сумніву, зараз ми стали набагато згуртованішими через те, що сталося.

Разом із дружиною дуже боялися, що наш син, якому лише три місяці, буде голодним, захоче пити чи замерзне. І я думаю, що це був найбільший страх усіх батьків, які також там були.

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УЄФА та УАФ відіграли ключову роль у нашому виїзді з України. Я вдячний їм. Без них ми звідти б не вибралися. Було справді страшно пережити все це у 22 роки. Зараз в Україні все дуже складно. Країні дуже потрібна допомога, а всі зайняті тим, що намагаються пережити війну, дефіцит їжі, води, електроенергії та інших ресурсів. Будь-яка допомога є дуже важливою.

Моє майбутнє в Шахтарі? Поки не знаю. Зараз важко думати про це, адже я щойно вирвався з цих страшних подій. Тривалий час без гри і тренувань – це може стати проблемою. Треба поговорити з агентом і клубом, щоб ухвалити найкраще для всіх рішення", – цитує Вітао Express.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що бразилець вже звернувся у ФІФА з проханням розірвати контракт із Шахтарем. Схоже, та інформація виявилася передчасною.

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