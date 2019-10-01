toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Віталій Вернидуб відкрив дитячу футбольну школу

14:40 487 Читать на русском
Віталій Вернидуб відкрив дитячу футбольну школу
Віталій Вернидуб / Фото з відкритих джерел

Захисник Зорі Віталій Вернидуб розвиватиме дитячий футбол.

В Запоріжжі відкрилась дитяча футбольна школа, засновником якої став Віталій Вернидуб. Заклад працюватиме з юними футболістами віком від 3 до 8 років.

Забив у ворота Манчестер Юнайтед, а наступного дня пішов до школи – нелегкі будні 16-річного героя Рочдейла

31-річний захисник Зорі провів у поточному сезоні УПЛ 5 матчів. Після 9-ти турів чемпіонату України Зоря перебуває на 5-й сходинці.

Футбол 24 підготував для Вас ексклюзивне інтерв'ю Вернидуба-молодшого про нову школу і майбутнє свого батька – Юрія Вернидуба. Очікуйте вже сьогодні.

Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?

blog_ava
Аталанта – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів
06:30
5386
Теги
Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Віталій Вернидуб Віталій Вернидуб Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
54
хв
Аталанта
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук