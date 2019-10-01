Віталій Вернидуб відкрив дитячу футбольну школу

Захисник Зорі Віталій Вернидуб розвиватиме дитячий футбол.

В Запоріжжі відкрилась дитяча футбольна школа, засновником якої став Віталій Вернидуб. Заклад працюватиме з юними футболістами віком від 3 до 8 років.

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31-річний захисник Зорі провів у поточному сезоні УПЛ 5 матчів. Після 9-ти турів чемпіонату України Зоря перебуває на 5-й сходинці.

Футбол 24 підготував для Вас ексклюзивне інтерв'ю Вернидуба-молодшого про нову школу і майбутнє свого батька – Юрія Вернидуба. Очікуйте вже сьогодні.

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