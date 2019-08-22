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Віталій Вернидуб може пропустити тривалий період через травму

22 серпня 23:33 161 Читать на русском
Віталій Вернидуб може пропустити тривалий період через травму
Віталій Вернидуб / ФК Зоря

Наставник Зорі Віктор Скрипник може зіткнутися з кадровими проблемами. У захисника Віталія Вернидуба виникли проблеми зі здоров'ям.

Центральний захисник Зорі Віталій Вернидуб ризикує опинитися поза грою на тривалий час. Коментатор поєдинку Ліги Європи Еспаньйол – Зоря повідомив, що 31-річний центрбек може пропустити 1-2 місяці.

Еспаньйол – Зоря – відео голів

Раніше наставник луганців Віктор Скрипник заявив, що гравцю потрібна операція, через яку він вибув на невизначений термін. В той же час характер травми Вернидуба не уточнюється.

До слова, у 4-х стартових турах УПЛ Зоря набрала 7 очок та ділить 2-4 позиції в чемпіонаті.

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Еспаньйол – Зоря – 3:1 – відео голів
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Теги
Віталій Вернидуб Віталій Вернидуб Зоря Зоря
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