ПСЖ у 4-му турі Ліги 1 здобув перемогу над Лансом (2:0). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Вже на 15-й хвилині Вітінья знайшов Барколя на лівому фланзі, а той без проблем скористався пасивністю опонента. Переклавши м’яч під праву, Бредлі закрутив його в дальню дев’ятку – 1:0!

Після перерви гості намагалися додати у пресингу, але їхні спроби не дали результату. Натомість на 58-й хвилині ПСЖ подвоїв перевагу – Барколя оформив дубль, отримавши розрізний пас від Вітіньї та потужно пробивши з-за меж штрафного у кут воріт. 2:0!

Забарний провів на полі весь матч, надійно відпрацювавши в обороні.

