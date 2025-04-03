Борнмут у 30-му раунді АПЛ поступився Іпсвічу (1:2). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму – Енкісо отримав передачу в штрафному майданчику та пробив низом по центру воріт.

Забарний сенсаційно програв аутсайдеру, фіаско Миколенка і Ярмолюка, зірка Ман Сіті забив вперше за 16 місяців

Після перерви Іпсвіч подвоїв перевагу: Ділеп скористався пасом Таунсенда та влучно пробив у правий кут.

Еванілсон на екваторі другої половини зустрічі скоротив відставання, але на більше не вистачило ані часу, ані вдачі. Український захисник "вишень" Ілля Забарний вийшов у стартовому складі й залишив поле на 87-й хвилині.

Арсенал без Зінченка здолав Фулхем – результативне повернення зіркового вінгера "канонірів"