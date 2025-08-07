Бенфіка здобула перемогу над Ніццою (2:0) у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

Анатолій Трубін провів свій другий офіційний матч після вильоту з Клубного чемпіонату світу-2025. У грі за Суперкубок Бенфіка вже здолала Спортінг, а цього разу лісабонці впевнено розібралися з черговим суперником.

Рахунок у матчі було відкрито на 54-й хвилині. Аурснес проскочив правим флангом і навісив до штрафного – Івановіч виграв верхову боротьбу та переправив м'яч у протихід голкіперу. На 88-й хвилині Флорентіну закріпив перевагу Бенфіки потужним ударом з-за меж штрафного – Діуф не встиг зреагувати.

Трубін у цьому матчі впорався із двома ударами суперника, зберігши свої ворота недоторканими.

