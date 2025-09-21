Рома перемогла Лаціо (1:0) у рамках четвертого туру Серії А. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Джан П’єро Гасперіні знову залишив Артема Довбика на лаві запасних.

Гасперіні виніс вердикт Довбику та ще двом вигнанцям Роми: "Усім доведеться краще виступати"

Гол стався, коли "вовки" реалізували свій найкращий момент: Суле віддав на Лоренцо Пеллегріні, який потужним ударом влучив у лівий кут воріт Проведеля.

Довбика випустили на 66-й хвилині. Для Лаціо ситуація ускладнилася за чотири хвилини до кінця основного часу – Белах’ян отримав червону картку за грубий фол. У підсумку Рома здобула перемогу у гостьовому дербі з Лаціо вперше з 2016 року.

