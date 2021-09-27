"Я не думаю, що Шахтар програє Інтеру. З Шерифом "гірники" нас неприємно здивували, ніхто не очікував, але так буває. Остання гра Шахтаря вселила оптимізм.

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Оцінити роботу Де Дзербі? Поки нема про що говорити, адже результату ще немає. В кінці сезону буде зрозуміло. Виставковий матч проти Динамо за Суперкубок ще не показник, хоча Шахтар там добре виглядав. Якщо будуть так і далі продовжувати, то Де Дзербі впливає на процес. Подивимося.

Тренер не використовує Степаненка у єврокубках? Це його рішення, не хочу це обговорювати. Степаненко – цей той гравець, що заводить команду", – цитує Маркевича FanDay.

Нагадаємо, зустріч "гірників" та Інтера в рамках групового етапу ЛЧ відбудеться 28 вересня на НСК Олімпійський, початок о 19:45. У першому матчі Шахтар сенсаційно програв молдавському Шерифу (0:2).

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