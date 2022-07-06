Аталанта справді шукає підсилення перед новим сезоном, але не схильна робити це на Росії.

Напередодні французькі ЗМІ почали сватати в Бергамо свого земляка Алексіса Бека Бека, який на клубному рівні виступає за московський Локомотив.

Аталанта відмовилася платити Локомотиву за Міранчука

Окупантські видання оперативно спробували розвідати більше інформації та навіть зв'язалися зі спортивним директором Аталанти Тоні Д'Аміко. Той був здивований і категорично заперечив інтерес до цього футболіста.

Зауважимо, що в бергамасків уже є гіркий досвіт покупки футболіста на Росії. Все з того ж Локомотива за 14,5 млн євро перейшов Алєксєй Міранчук, який уже два сезони намагається бодай якось проявити себе в Серії А.

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