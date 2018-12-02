Віссел Кобе презентував Вілью

Футболку свого нового клубу Вілья зможе одягнути після 1 січня, коли завершить дію його контракт із американським Нью-Йорк Сіті. У МЛС форвард виступав упродовж останніх чотирьох років.
Давід Вілья є вихованцем хіхонського Спортінга. Також він грав за Сарагосу, Валенсію, Барселону, мадридський Атлетіко та Мельбурн Сіті. У складі національної команди Іспанії Вілья став чемпіоном Європи у 2008 році та тріумфував на Мундіалі-2010.
／ ️ダビド ビジャ選手(@Guaje7Villa)新加入会見レポート Press Announcement for David Villa ＼