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Віссел Кобе презентував Вілью

09:26 248 Читать на русском
Віссел Кобе презентував Вілью
Давід Вілья (праворуч) / ФК Віссел Кобе

Японський Віссел Кобе офіційно представив екс-нападника збірної Іспанії Давіда Вілью у статусі нового гравця команди.

36-річний іспанець прибув до Японії і був урочисто представлений клубом. Про це повідомляє офіційний сайт Віссел Кобе.

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Футболку свого нового клубу Вілья зможе одягнути після 1 січня, коли завершить дію його контракт із американським Нью-Йорк Сіті. У МЛС форвард виступав упродовж останніх чотирьох років.

Давід Вілья є вихованцем хіхонського Спортінга. Також він грав за Сарагосу, Валенсію, Барселону, мадридський Атлетіко та Мельбурн Сіті. У складі національної команди Іспанії Вілья став чемпіоном Європи у 2008 році та тріумфував на Мундіалі-2010.

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