"Прем'єр-ліга України не схожа на жоден турнір у Європі. Високооплачувана першість лазні. Я заздалегідь прошу вибачення, якщо когось образив. Але це об'єктивна правда, і цей матч – прямий доказ моїх слів.

Пафос залякує Динамо зірковим новачком перед матчем-відповіддю ЛЧ: "Легенда в дії"

Сьогодні намагався знайти відповіді на запитання, чи готове Динамо до матчу-відповіді на Кіпрі. Відзначу грамотний розподіл навантаження на всіх гравців основної обойми. Це означає, що зроблені висновки минулого сезону. Видно, що гравці стали свіжішими. Відповідь чому – лежить на поверхні для тих, хто розуміється на тренувальному процесі, особливо навантажувальних циклах.

Динамо, вочевидь, увійшло в сезон, не відновившись повністю після тренувальних навантажень. Я припускаю, що через два тижні ми побачимо зовсім іншу команду.

Гадаю, кіпріотам буде непросто втримати переможний результат. Гра буде до першого забитого. Якщо першим на Кіпрі заб’є Динамо, то я впевнений, що вирішимо питання з проходом у наступний етап Ліги чемпіонів. Усім добра. Слава Україні", – написав Заховайло у своєму Facebook.

Нагадаємо, у першому поєдинку Пафос здобув мінімальну перемогу над "біло-синіми" з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня на Кіпрі, початок о 20:00.

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів