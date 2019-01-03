Вісла може бути знята з чемпіонату Польщі через фінансові проблеми – невідомо, хто власник клубу

Вісла Краків може втратити ліцензію на участь в Екстраклясі через фінансові заборгованості, а також у клубу власники з 5 країн.

Польський футбольний союз може позбавити віслу атестату на участь в чемпіонаті країни вже в другій частині сезону, повідомляє Przegląd Sportowy. Директор Департаменту національних змагань Лукаш Ваховскі різко висловився з приводу цієї ситуації в своєму Твіттері, а також подав позов до Атестаційної комісії.

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"Терплячість завжди стоїть з мітлою в руках, їй вже немає місця. Поїзд пішов", – написав Ваховскі.

Також повідомляється, що клуб офіційно має інвесторів з Франції, Люксембургу, Камбоджі, Швеції та Англії. Невідомо, де саме знаходяться власники "білої зірки".

Команда має вийти з відпустки 9 січня, але невідомо, в якому складі вона це зробить. Деякі футболісти вже склали позови, щоб отримати свої зарплати, які їм затримали. Вони довго чекали, оскільки один з членів штабу переконував, що вони отримають свої гроші, а Вісла має хороше майбутнє, але, схоже, ситуація зовсім протилежна.

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