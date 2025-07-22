Низка українських клубів мають проблеми з реєстрацією гравців на новий сезон через трансферні бани.

Незабаром стартує чемпіонат України з футболу, але не всі команди зможуть посилити свій склад через трансферні бани.

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Як повідомляє Український футбол, сім клубів отримали заборону на підписання нових гравців: харківський Металіст, Агробізнес, Кремінь, Нива, Скала 1911, Ворскла та Інгулець. Варто зауважити, що всі команди – представники нижчих дивізіонів.

Крім того, на низку представників чемпіонату України накладено покарання від ФІФА. Деякі клуби вже припинили існування, як київський Арсенал. Загалом трансферні обмеження отримали такі клуби: Ворскла, харківський Металіст, СК Дніпро-1, Карпати (КПФ "Карпати"), київський Арсенал, Волинь, Олімпік і Дніпро. Санкції накладені за невиконані фінансові зобов'язання, неврегульовані суперечки або інші порушення, зафіксовані на міжнародному рівні.