Арсенал поступився Ліверпулю в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лондонці підійшли до звітного матчу з переможною серією з п'яти матчів, яка дозволила підопічним Мікеля Артети доволі впевнено закріпитися у топ-4, однак мерсисайдці вирішують куди амбітніші завдання.

Ліверпуль на класі переміг Арсенал, впритул наблизившись до Манчестер Сіті – лідерів АПЛ розділяє одне очко

Зрештою, це ми й побачили на полі. Арсенал зумів вистояти у першому таймі, але після перерви стримати суперника був не в силах. Рахунок відкрив Жота після класного асисту Алькантари. Фірміно закріпив перевагу, вишукано замкнувши простріл від Робертсона.