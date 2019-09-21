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Вісенте Гомес прокоментував першу перемогу на чолі Олімпіка

21 вересня 23:20 140 Читать на русском
Вісенте Гомес прокоментував першу перемогу на чолі Олімпіка
Вісенте Гомес / ФК Львів

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес поділився враженнями після перемоги над Львовом (1:0) у матчі 7 туру УПЛ.

45+1’ Ігор Гончар
 
Сергій Політило 80’
45+1’ Ігор Гончар
80’ Сергій Політило

"Це був складний матч для нас. Ми перебуваємо на останньому місці у таблиці, тому футболістам було непросто себе перебороти.

Перша перемога Вісенте Гомеса у відеоогляді матчу Львів – Олімпік – 0:1

Здобули дуже важливу перемогу. Ми якісно зіграли в обороні, й добре, що змогли досягти успіху в атаці. Але все ж команді необхідно прогресувати в атакувальному плані, особливо – під час завершення атак у завершальній зоні. І все ж з позитивом дивимося у майбутнє", – цитує Гомеса офіційний сайт Львова.

Олімпік після 7 турів має в активі 5 очок і перебуває на останній 12 позиції в турнірній таблиці.

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Львів Львів Львів - Олімпік Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес
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