"Я вважаю, що всі ми змінюємося з плином часу. Сергій, будучи професіоналом своєї справи, точно так само еволюціонував. Зокрема, наслідком цього ми бачимо ті неймовірні результати, яких він досягає з сезону в сезон.

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Чому не працюю з Ребровим у Ференцвароші? Коли Сергій переїжджав туди, я був уже залучений в інший проект. Ребров працює грандіозно. Вдячний, що дав мені шанс бути з ним у київському Динамо", – цитує Гомеса gazeta.ua.

Нагадаємо, Вісенте Гомес працював разом із Ребровим у тренерському штабі Динамо у 2014-2016 роках. За цей час кияни двічі ставали чемпіонами України. Також іспанець працював із Ребровим і в арабському Аль-Ахлі. Після того шляхи тренерів розійшлися. Вісенте попрацював у Спартаку, повертався в Динамо, самостійно тренував Олімпік а зараз – Сабах. Ребров влітку 2018-го очолив Ференцварош, з яким уже двічі виграв чемпіонат Угорщини.

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