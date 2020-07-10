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Вісенте Гомес офіційно очолив новий клуб

18:30 - Читать на русском
Вісенте Гомес офіційно очолив новий клуб
Вісенте Гомес / Сайт Олімпіка

Колишній наставник Олімпіка і Динамо Вісенте Гомес продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану.

Сабах Баку на своєму офіційному сайті оголосив про призначення іспанського фахівця.

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Контракт розрахований на два роки. Чемпіонат Азербайджану завершений достроково – Сабах за підсумками 20 турів посів шосту сходинку з восьми. Попереднім наставником столичної команди був хорват Желько Сопіч.

Нагадаємо, Вісенте Гомес працював у структурі Атлетіка з Більбао. Був асистентом Сергія Реброва та Олександра Хацкевича у тренерському штабі Динамо, а в сезоні 2019/20 кілька місяців очолював Олімпік.

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