Вісенте Гомес офіційно очолив новий клуб

Колишній наставник Олімпіка і Динамо Вісенте Гомес продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану.

Сабах Баку на своєму офіційному сайті оголосив про призначення іспанського фахівця.

Екс-тренер Шахтаря офіційно представлений у Спортінгу

Контракт розрахований на два роки. Чемпіонат Азербайджану завершений достроково – Сабах за підсумками 20 турів посів шосту сходинку з восьми. Попереднім наставником столичної команди був хорват Желько Сопіч.

Нагадаємо, Вісенте Гомес працював у структурі Атлетіка з Більбао. Був асистентом Сергія Реброва та Олександра Хацкевича у тренерському штабі Динамо, а в сезоні 2019/20 кілька місяців очолював Олімпік.

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