Вісенте Гомес може очолити Олександрію – екс-тренер Динамо став кандидатом на заміну Шарану

У випадку відставки Володимира Шарана з посади головного тренера Олександрії його наступником може стати Вісенте Гомес.

Як стало відомо "Футбол 24", керівництво Олександрії розглядає кандидатуру 48-річного іспанця на посаду нового головного тренера. Рішення щодо майбутнього Володимира Шарана, який очолює команду з 2013 року, буде прийматися по завершенні сезону 2019/20. Після 28-ми турів Олександрія посідає 5 позицію, зберігаючи лише примарні шанси на 4 місце.

"Рішення приймає президент": Шаран – про можливе звільнення з Олександрії

Нещодавно сам Шаран зізнався, що йому відомо про можливу зміну тренера. За словами наставника, рішення прийматиме виключно президент Олександрії. Як відомо, найвищим досягненням команди під керівництвом 48-річного Шарана стала бронза в сезоні 2018/19 та виступи у груповому турнірі Ліги Європи. Олександрія посіла останнє місце в групі з Вольфсбургом, Гентом та Сент-Етьєном, набравши 3 очки.

Нагадаємо, Вісенте Гомес працював у структурі Атлетіка з Більбао. Був асистентом Сергія Реброва та Олександра Хацкевича у тренерському штабі Динамо, а в сезоні 2019/20 кілька місяців очолював Олімпік.

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