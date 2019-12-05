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Вісенте Гомес – про нагороду найкращому тренеру місяця в УПЛ: Я не зацікавлений в особистих званнях

23:04 305 Читать на русском
Вісенте Гомес – про нагороду найкращому тренеру місяця в УПЛ: Я не зацікавлений в особистих званнях
Вісенте Гомес / фото з відкритих джерел

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес прокоментував нагороду найкращому тренеру місяця в УПЛ, яку він отримав за підсумками листопада.

"Я не надто зацікавлений у подібних званнях. Сфокусований лише на завданнях, які поставлені перед командою. Важливіше, щоб гравці вдосконалювали гру, досягали результату. Ось тоді я щасливий. Все інше приємно, але не більше", – сказав іспанський фахівець в ефірі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, іспанець набрав 37% голосів опитаних та випередив наставника Олександрії Володимира Шарана (22%) та Луїша Каштру з Шахтаря (19%). У листопаді під керівництвом Гомеса Олімпік здобув дві перемоги та один раз зіграв унічию. Після 16-ти турів УПЛ донецький клуб розташувався на 7-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

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