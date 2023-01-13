"Травма Феррана Жутгли – не проблема, тому що я вірю в Яремчука. Він перебував під сильним тиском через суму трансферу. Я теж це розумію. Нападники багато означають для команди, адже вони повинні забивати. Він багато працює та хоче вдосконалюватися.

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Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним, він все ще може грати велику роль в команді. Іноді про гравця судять, не знаючи всіх фактів. Було багато перешкод, але найголовніше – побачити, як він з ними впорається. Я був вражений раніше, коли ми грали проти нього, але я вражений і зараз", – цитує Паркера Belgiumsoccer.be.

Нагадаємо, в дебютному матчі англійського фахівця Брюгге програв Генку (3:1), а Яремчук вийшов на заміну та не реалізував супершанс. Наступний поєдинок Ліги Жупіле "чорно-сині" проведуть у неділю, 15 січня. Проти Андерлехта не зможе зіграти головний бомбардир та асистент команди Ферран Жутгла (8 голів плюс 4 асисти в чемпіонаті Бельгії). Іспанець травмував коліно на тренуванні та ризикує пропустити ще кілька наступних матчів.

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