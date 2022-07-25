"Ротен" знайшли заміну Роберту Лєвандовскі, який перейшов у Барселону. Щоправда, з прицілом на майбутнє. У Мюнхен переїде 17-річний форвард Ренна Матіс Тель, який зіграв лише 10 матчів за першу команду.

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Юліан Нагельсманн підтвердив перехід центрального нападника збірної Франції U-17. "Ми намагаємося знаходити молодих і талановитих футболістів, які здатні дорости до світового рівня. Матіс Тельс може грати на кількох позиціях – як на позиції центрфорварда, так і вінгера. У нього є все необхідне – швидкість, міць, наполегливість.

Я вірю, що одного разу Тель заб'є 40 голів за сезон. Але ми будемо щасливі, якщо у наступному сезоні він заб'є 10", – цитує Нагельсманна Sport1.

Сам Матіс Тель вже попрощався з Ренном в Instagram, подякувавши за підтримку. Форвард найближчим часом пройде медогляд у Мюнхені та підпише контракт з німецьким грандом. Transfermarkt оцінює француза у 2 млн євро, але Баварія заплатить Ренну близько 20-ти.

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