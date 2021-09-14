Атакувальний півзахисник леверкузенського Байєра Флоріан Вірц потрапив на радари провідних європейських клубів, але покинути Північний Рейн-Вестфалію таланту буде непросто.

18-річний хавбек опинився у шорт-листі грандів Європи, стверджує Todofichajes.

Баварія підписала юніора з Хорватії

Вірца готові підписати Баварія, Борусія Д, а також англійські топ-клуби – Манчестер Сіті, МЮ, Арсенал. У травні юніор підписав новий контракт із "фармацевтами". Оновлена угода чинна до літа 2026-го. Байєр не має планів із продажу юної зірки, тож під час перемовин про контракт не заклав клаусулу виконавця.

У нинішньому сезоні Флоріан Вірц провів 3 матчі в Бундеслізі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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