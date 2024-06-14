Вірц забив перший гол на Євро-2024 – відео комбінації збірної Німеччини
14 червня 22:33 - Читать на русском
Хавбек збірної Німеччини Флоріан Вірц забив перший гол чемпіонату Європи.
10’ Флоріан Вірц
19’ Джамал Мусіала
45+1’ Кай Хаверц
68’ Ніклас Фюлькруг
90+3’ Емре Джан
Раян Портеус 45’
Антоніо Рюдігер 87’
10’ Флоріан Вірц
19’ Джамал Мусіала
45’ Раян Портеус
45+1’ Кай Хаверц
68’ Ніклас Фюлькруг
87’ Антоніо Рюдігер
90+3’ Емре Джан
Сьогодні стартувало Євро-2024, у матчі-відкритті між збірними Німеччини проти Шотландії рахунок відкрив Флоріан Вірц.
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Після переведення Крооса та вбивчої передачі Кімміха Вірц завдав прицільного удару. М'яч влетів у ворота рикошетом від лівої стійки, встановивши рахунок 1:0.
Нагадаємо, що наша збірна також візьме участь в Євро, де зустрінеться з командами Румунії (17.06), Словаччини (21.06) та Бельгії (26.06).
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