Сьогодні стартувало Євро-2024, у матчі-відкритті між збірними Німеччини проти Шотландії рахунок відкрив Флоріан Вірц.

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Після переведення Крооса та вбивчої передачі Кімміха Вірц завдав прицільного удару. М'яч влетів у ворота рикошетом від лівої стійки, встановивши рахунок 1:0.

Нагадаємо, що наша збірна також візьме участь в Євро, де зустрінеться з командами Румунії (17.06), Словаччини (21.06) та Бельгії (26.06).

Німеччина – Шотландія: анонс матчу-відкриття Євро-2024