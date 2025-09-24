– Юрген Клопп сказав, що вболівальникам потрібно дати вам час на адаптацію в АПЛ. Вам він порадив зберігати спокій. Як ви справляєтеся з цією ситуацією?

– Звичайно, я хотів би забити дебютний гол і набрати за перші матчі більше гольових дій, але мені все одно, що кажуть інші.

Я залишаюся спокійним і зосередженим. Я знаю, на що я здатен. Рано чи пізно все піде як слід, тому я абсолютно спокійний.

Порада Клоппа слушна, але не хочу постійно чути фразу "дайте йому час". Я просто намагаюся щоразу зіграти краще, ніж минулого разу. Іноді бувають періоди, коли все йде так, як тобі хотілося б. У моїй кар'єрі таких періодів досі було не дуже багато, але я з ними завжди успішно справлявся. Впевнений, що впораюся і цього разу", – заявив Флоріан Вірц в коментарі Sky Sports Germany.

Нагадаємо, що влітку 22-річний німець перебрався до Ліверпуля з Байєра за суму у приблизно 125 млн євро. За 7 офіційних матчів у складі мерсисайдців Вірц відзначився лише однією результативною передачею.

