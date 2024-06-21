"В України на цей момент є два рівноцінних воротарі. Перед першим матчем я говорив, що місце в основі більше заслуговує Андрій Лунін. Ми прекрасно бачили, що він не впорався зі своїми, можна сказати, прямими обов'язками.

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Була допущена не одна помилка, яка привела до взяття воріт, тому я думаю, що на наступну гру все-таки повинен виходити Анатолій Трубін. Є конкуренція, і невдала гра Луніна дає шанс показати себе Анатолію Трубіну. Перша гра була провалена і це дає можливість Реброву зараз ставити інших футболістів", – поділився Вірт у коментарі Tribuna.

Зауважимо, що матч проти Румунії вийшов провальним не лише для Луніна, а й для всієї збірної України – поразка 0:3. Воротар Реала припустився помилок у двох пропущених м'ячах.

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