"Багато емоцій було після тієї гри (поразка від Металіста (1:2) у матчі 6-го туру, – прим.). Але вони повинні бути. Емоції, пристрасть на футбольному полі – це найголовніше. Навіть те, що у роздягальні відбувається...

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Зайшли, хтось там поштовхався, хтось один одному "нашвиряв". Воно повинно так бути. Коли ні у кого немає претензій, то це зовсім не футбол.

Є приклад, коли я був у Шахтарі. Якщо не помиляюся, Володя Єзерський за горло взяв одного футболіста, теліпав ним. Луческу сказав: "Все правильно, я давно цього чекав". Бо ми три місяці ходили там... І це має бути.

Бачили, як Барселона грала з Інтером? Обидва тренери, напевно, пробігли стільки ж, скільки й футболісти. Як радів Інтер, коли всі побігли, запасні, лікарі, масажисти. Це емоції, які потрібні", – сказав Вірт в ефірі Трендець.

Нагадаємо, після 9-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде п'ятим, маючи у своєму активі 14 очок.

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