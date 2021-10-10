"Головне, взяли три очки, і взяли їх заслужено. Особливо мені сподобався перший тайм у виконанні збірної України – була агресія, швидкий гол, який надав упевненості команді, був хороший вихід із оборони в атаку.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Мені сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч. Гол фінів, до речі, це недопрацювання центральних оборонців, і був він не дуже логічним... Але, найголовніше, що українці чітко продемонстрували неймовірне налаштування на перемогу, і це дозволило швидко забути про невдачу та зламати хід поєдинку на нашу користь.

У другому таймі "синьо-жовті" грали по результату, було багато боротьби в середині поля. Важливо, що підопічні Петракова не давали фінам вільних зон і продовжували створювати моменти. Після перерви не вистачали лише одного – реалізації.

Похвалити хочеться двох футболістів. Перш за все, Ярмоленка – за швидкий гол, за гру загалом. Також відзначу Яремчука, який не тільки забив, але і виконав великий об'єм роботи. Похвали, звісно, заслуговує вся команда, що вийшла на важливий, і може бути вирішальний матч, із класним настроєм. Збірній України було важко, але її гра дуже сподобалася", – розповів фахівець у коментарі Команда1.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

"Ну що, фанати Маліновського, ви заспокоїлися?": Петраков відповів критикам перемогою, або Чому незамінних гравців немає