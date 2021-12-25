Вірт: Верес може поборотись за 7-ме місце
18:17 - Читать на русском
Головний тренер Вереса Юрій Вірт назвав амбітну ціль на другу частину сезону.
"Можемо поборотися за 7 місце. Ми підняли планку досить високо. Хоча спочатку хотіли просто закріпитись в УПЛ.
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Вважаю, що ми досить рівномірно провели всю дистанцію у 18 турів. Від того, як ми підсилимось, як підготуємось на зборах, і залежатиме наш результат", – сказав Вірт для Sport Arena.
Після 18-ти турів чемпіонату України Верес розташувався на 9-й сходинці турнірної таблиці.
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