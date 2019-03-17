Вірт: В нинішній ситуації тільки Зоря здатна позмагатися з Олександрією

Колишній гравець Шахтаря Юрій Вірт поділився думкою щодо боротьби за бронзу УПЛ.

"Не в образу іншим командам, але в нинішній ситуації тільки Зоря здатна позмагатися з Олександрією. Але знову ж таки, відставання від луганчан складає дев'ять очок.

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Звичайно, таку перевагу за 10 турів, які залишились, розбазарити можна, але в цей же час команді Юрія Вернидуба потрібно буде грати з рівними і переважаючими за класом командами, тому я не думаю, що підопічні Володимира Шарана віддадуть бронзові медалі", – передає слова Вірта "Команда №1".

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Зауважимо, що після закінчення першої частини чемпіонату Олександрія посідає 3 сходинку та має в активі 41 очко, Зоря перебуває на 4 позиції з 32 заліковими пунктами.