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Вірт: У матчі Словаччина – Україна команди вбиватися не будуть

20:53 97 Читать на русском
Вірт: У матчі Словаччина – Україна команди вбиватися не будуть
Юрій Вірт / соцмережі

Екс-гравець "синьо-жовтих" Юрій Вірт зробив свій прогноз на матч Ліги націй Словаччина – Україна.

"Турнірного навантаження цей поєдинок, як відомо, не несе. Команди будуть битися за престиж і рейтинг. Але вбиватися вже точно не стануть.

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Мені здається, зіграють в своє задоволення і розійдуться миром. В принципі, і львівська зустріч збірних України і Словаччини була нічийною, якби не одна помилка і пенальті, чітко реалізований Андрієм Ярмоленком. Загалом, прогнозую 1:1", – передає слова Вірта Footboom.

Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Теги
Ліга націй Україна Україна Словаччина - Україна Юрій Вірт Юрій Вірт
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