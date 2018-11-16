Вірт: У матчі Словаччина – Україна команди вбиватися не будуть

Екс-гравець "синьо-жовтих" Юрій Вірт зробив свій прогноз на матч Ліги націй Словаччина – Україна.

"Турнірного навантаження цей поєдинок, як відомо, не несе. Команди будуть битися за престиж і рейтинг. Але вбиватися вже точно не стануть.

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Мені здається, зіграють в своє задоволення і розійдуться миром. В принципі, і львівська зустріч збірних України і Словаччини була нічийною, якби не одна помилка і пенальті, чітко реалізований Андрієм Ярмоленком. Загалом, прогнозую 1:1", – передає слова Вірта Footboom.

Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.

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