Вірт: Супряга матиме особливу мотивацію на матч з Динамо

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ Динамо – СК Дніпро-1.

"Дніпряни на цьому тижні провели кубкову зустріч і пройшли нелегкий шлях до Хмельницької області, де в Волочиську боролися з Агробізнесом. Тому Динамо зі СК Дніпро-1 буде в рівних умовах.

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Команда Олексія Михайличенка набирає хід, повинна дати результат. Що стосується СК Дніпро-1, то гра у виконанні цього колективу мені дуже подобається. Перехід від Першої ліги до рівня УПЛ у всьому ще позначається, проте підопічні Михайленка грають, а не просто трудяться, що дуже важливо.

Для Супряги зустріч з Динамо забезпечить більшу мотивацію. В оренду СК Дніпро-1 його віддавав ще Олександр Хацкевич. Хто знає, може, у Михайличенка щодо Супряги іншу точку зору. Думаю, цей форвард зможе доставити обороні Динамо проблеми", – цитує Вірта Команда 1.

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