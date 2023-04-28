"Дуже емоційний матч. Ми розуміли, що відступати нікуди. І не лише в цій грі, а й загалом. На передматчевій установці сказав футболістам, що на полі ми повинні взаємодіяти як одне ціле. Швидко пропустили. Знову помилилися в обороні. І радує, що добре відреагували на це – почали активніше діяти, забили двічі. Контролювали хід гри.

Верес – Львів – 3:2 – відеоогляд матчу з красивими голами й ляпом воротаря

Перед перервою, це вже не вперше, пропустили зовсім необов‘язковий гол у роздягальню. В перерві акцентували увагу на тому, що потрібно за будь-яку ціну додавати в агресії, швидкості й забивати. Це і спрацювало в епізоді з третім голом.

Після цього намагалися не розкриватися і грати на контратаках. Могли забивати і третій, і четвертий. Суперник випустив високих, габаритних футболістів і кінцівка матчу вийшла валідольною. Львів всією командою пішов вперед і створив нам проблеми. Але, вважаю, ми заслужили на цю перемогу. Ми дуже довго її чекали і працювали багато заради неї.

Втім, радіти нам ніколи. Це лише одна перемога. Вся боротьба ще попереду. Зараз порадіємо та одразу почнемо готуватися до гри з Зорею. Перемога – це ковток свіжого повітря", – поділився Вірт у коментарі офіційному сайту НК Верес.

Додамо, що рівняни перестріляли Львів (3:2) та перервали серію з 11 матчів без перемог.

Верес переміг Львів у дуелі з 5 голами – кінець антирекордної серії, дальній шедевр і фейл кіпера