– Я також незадоволений грою підопічних Сергія Реброва в стартових поєдинках з Францією та Азербайджаном. Але мені не сподобалося, що всі критичні стріли полетіли в бік керманича. Відповідальність за результат несуть й футболісти.

– Часто після невдалих поєдинків саме тренери беруть провину на себе.

– Це не зовсім правильно. Звісно, трапляються випадки, коли передусім тренер начудив, але й від гравців також дуже багато залежить.

– Чи припустився помилки Сергій Ребров в Баку при визначенні стартового складу, тактики?

– Мені, якщо відверто, теж не завжди зрозуміло чим керується Ребров при запрошенні тих чи інших виконавців. Але це його право, бо саме він – відповідає за результат. З іншого боку, ми ж не володіємо інформацією, що робиться за лаштунками, хоча факти – вперта річ: гра української збірної, дійсно, не справляє цілісного враження.

Чому? Передусім, треба поцікавитись в футболістів. Адже всі вони одержують настанови, як діяти в тій чи іншій ситуації, значить, зі своєю місією не впоралися. В Баку були проблеми з мотивацією, що не дозволяло в скрутні хвилини добиватися зламу.

– Після чергової втрати очок вистачає вболівальників, експертів, які вимагають, аби Сергій Ребров пішов у відставку. А ви якої думки?

– Ця відставка ніякої користі не принесе. В мене є зауваження щодо комплектування збірної, але за той короткий час, що залишився до жовтневої паузи викликаної матчами збірних в нового керманича просто не буде часу для притирання з підопічними тому й можна не дочекатися зрушень на краще.

– Тоді, який вихід, що треба зробити, аби з нами знову рахувалися?

– Як на мене, щось не те з мікрокліматом в збірній. Відчувається, що гравці не діють з максимальною віддачею. А це неприпустимо саме зараз, в складний для України час. Також складається враження, що в збірній відсутні лідери, як на полі, так і в роздягальні. На щастя, ще не все втрачено. Сподіваюся, що до жовтневих матчів за участю збірних, будуть зроблені правильні висновки й вже в наступному поєдинку – з ісландцями ми знову побачимо ту українську збірну, яка недавно кидала виклик навіть топ-суперникам, – заявив Юрій Вірт в коментарі Sport.ua

Нагадаємо, що наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть вже 10 жовтня проти Ісландії.

