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Вірт: Шевченко хоче обов’язково виграти поєдинок з Естонією

16:08 364 Читать на русском
Вірт: Шевченко хоче обов’язково виграти поєдинок з Естонією
Юрій Вірт / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець збірної України Юрій Вірт поділився очікуваннями від товариського матчу "синьо-жовтих" проти Естонії.

 

"Це буде футбол на позитиві, адже у збірної є результат, є гра, і не так важливо, що матч буде контрольним. Швидше за все, Андрій Шевченко вдасться до ротації і буде моделювати гру з Сербією.

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Степаненко не є незамінним. Заміну можна знайти завжди. Іванісеня останнім часом отримав хороші відгуки, він демонстрував якісну гру, і, думаю, свій шанс в національній команді отримає. Іванісеня – дуже цікавий футболіст.

Шевченко хоче обов'язково виграти цей поєдинок. На поле вийде чимало резервних футболістів, але у збірній України, в цілому, дуже хороший кадровий склад, та й уболівальники звикли до позитивного результату. Однак головним у спарингу з Естонією буде все-таки не результат, а якість гри. Це допоможе добре підготуватися до матчу Євро-2020 з Сербією.

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Потрібно дати перепочинок і Пятову. Швидше за все, пост номер один у грі з Естонією займе Лунін – він має мало практики в Іспанії і повинен отримати підтримку в збірній України", – цитує Вірта Zbirna.com.

Нагадаємо, вже за лічені години у Запоріжжі головна команда країни прийматиме у товариському матчі збірну Естонії. Початок матчу о 19:00.

Україна – Естонія: анонс товариського матчу

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Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Естонія Естонія Дмитро Іванісеня Дмитро Іванісеня Андрій Лунін Андрій Лунін Андрій Шевченко Андрій Шевченко Юрій Вірт Юрій Вірт Андрій Пятов Андрій Пятов
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