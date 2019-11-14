Вірт: Шевченко хоче обов’язково виграти поєдинок з Естонією

Екс-гравець збірної України Юрій Вірт поділився очікуваннями від товариського матчу "синьо-жовтих" проти Естонії.

"Це буде футбол на позитиві, адже у збірної є результат, є гра, і не так важливо, що матч буде контрольним. Швидше за все, Андрій Шевченко вдасться до ротації і буде моделювати гру з Сербією.

Україна – Естонія: усі квитки на матч продано

Степаненко не є незамінним. Заміну можна знайти завжди. Іванісеня останнім часом отримав хороші відгуки, він демонстрував якісну гру, і, думаю, свій шанс в національній команді отримає. Іванісеня – дуже цікавий футболіст.

Шевченко хоче обов'язково виграти цей поєдинок. На поле вийде чимало резервних футболістів, але у збірній України, в цілому, дуже хороший кадровий склад, та й уболівальники звикли до позитивного результату. Однак головним у спарингу з Естонією буде все-таки не результат, а якість гри. Це допоможе добре підготуватися до матчу Євро-2020 з Сербією.

Капітан збірної Естонії розповів про завершення кар’єри

Потрібно дати перепочинок і Пятову. Швидше за все, пост номер один у грі з Естонією займе Лунін – він має мало практики в Іспанії і повинен отримати підтримку в збірній України", – цитує Вірта Zbirna.com.

Нагадаємо, вже за лічені години у Запоріжжі головна команда країни прийматиме у товариському матчі збірну Естонії. Початок матчу о 19:00.

Україна – Естонія: анонс товариського матчу