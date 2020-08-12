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ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Вірт: Шахтар у матчі з Базелем іноді просто "куражився"

11:12 - Читать на русском
Вірт: Шахтар у матчі з Базелем іноді просто "куражився"
Шахтар /ФК Шахтар

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт прокоментував впевнену перемогу "гірників" над Базелем (4:1) у чвертьфіналі Ліги Європи.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

"Легка, впевнена і красива перемога. Можна скільки завгодно говорити про те, що Шахтарю допоміг швидкий гол, але не можна заперечувати очевидного: донеччани повністю переграли суперника, по суті не давши йому жодного шансу.

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Моментів "гірники" створили достатньо. Коли включали швидкості – їх було не зупинити. У другому таймі Шахтар іноді просто "куражився". Бразильці що хотіли, те й творили. Всі чотири голи – їх "напрацювання". Ці хлопці визначають ігровий почерк нинішнього Шахтаря. Коли у них все виходить – супернику несолодко.

Валерій Бондар каші точно не зіпсував. Виглядав досить впевнено. Думаю, що у Хочолави, який пропускав матч через дискваліфікацію, тепер можуть з'явитися проблеми. Хороший конкурент з'явився. Дуже важливо, як на мене, що Луїш Каштру не боїться довіряти молоді. Бондар – найяскравіший приклад.

Зрозуміло, що Інтер – це не Вольфсбург і не Базель, буде вже набагато складніше. Але, як відомо, нічого неможливого немає", – сказав вірт у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено здолав швейцарський Базель з рахунком 4:1 і вийшов до півфіналу турніру, де вже 17 серпня зустрінеться з міланським Інтером.

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