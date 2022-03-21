"Нацист і фашист, жахливіший, ніж Гітлер. Горіти йому в пеклі. Всі чудово розуміють, що ця людина закопала себе і весь російський народ у пекло. Пощади їм не буде.

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І йому, і тим росіянам, які його підтримують. А підтримують Путіна дуже багато – горіти їм усім у пеклі разом із тим маленьким нацистом", – сказав Вірт в ефірі ПроФутбол.

Нагадаємо, 24 лютого окупаційні війська Путіна розпочали повномасштабне вторгнення на територію України. Три чверті росіян підтримують дії свого президента-диктатора.

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