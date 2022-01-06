"Маргаряна (захисник збірної Вірменії Жірайр Маргарян, – Футбол 24) на перегляді точно не буде, він може опинитися у Вересі лише після підписання повноцінного контракту. А англієць – це той вихованець Ліверпуля, про якого говорив Іван Надєїн (президень Вереса, – Футбол 24). Агент Старріджа заявляв, що український клуб взимку знову намагатиметься оформити трансфер. Це точно не Верес.

Верес запросив на перегляд легіонерів з Англії та Вірменії, – ЗМІ

Поки у нас все на стадії переговорів, але не думаю, що буде багато новачків. Може, 3-4, тому що у нас є проблемні позиції, які потрібно посилювати. Також з нами на збори поїдуть, повертаємо їх з оренди з Ужгорода, голкіпер Вадим Ющишин, захисник Олександр Савошко та форвард Микола Гайдучик – наші молоді футболісти.

До відновлення чемпіонату ще є час, хтось може піти в оренду, хтось може покинути клуб. Це залежить від числа футболістів, яких ми підпишемо. Вирішувати вже будемо на зборах, хто як себе проявить. Це нормальний робочий процес одні футболісти йдуть, інші приходять.

Чи можуть опинитися в рівненському клубі Юрченко, Калітвінцев чи Будківський після того, як Колос перехопив у Вереса Тотовицького? Ні, нам складно поки запрошувати таких футболістів. Я прекрасно розумів, що на 99,9% Тотовицький не міг опинитися в нашому клубі. Хотіти і підписати – це різні речі", – сказав Вірт у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, першу половину поточного розіграшу УПЛ Верес завершив на дев'ятому місці турнірної таблиці, в активі рівненської команди 23 очки.

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