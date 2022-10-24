"Подякував футболістам за гру. Вважаю, ми несправедливо сьогодні програли. Хороша, бойова гра. Ми створили моменти, але не реалізували їх. Перший же удар у площину наших воріт – рикошет і гол.

Переможний гол екс-гравця Динамо у відеоогляді поєдинку Верес – Зоря – 0:1

Везіння треба заслужити. До футболістів запитань нема. Всі старалися, хотіли перемогти. Тим паче сьогодні ми грали проти дуже хорошої команди. Не пощастило. Ми мали хороші контратаки. Не вистачало везіння і, десь майстерності. Не було завершального пасу під вирішальний удар. Агресія була від нас, старання… Найбільше питань – до реалізації.

Фактор домашнього стадіону міг тиснути на нас у перших матчах. На жаль, не можемо виграти поки вдома. Хотілося б цю смугу подолати якнайшвидше. Щоб почуватися впевненіше. Але сьогодні по грі питань нема в мене. Ми не заслужили на поразку. Ні в чому не програли супернику, окрім результату", – зазначив Вірт у коментарі офіційному сайту Вереса.

Нагадаємо, рівненці поступились Зорі через гол Антюха – удар Дениса підкоригував рикошет від захисника, через що снаряд полетів за недосяжною траєкторією.

Зоря обіграла Верес завдяки голу екс-динамівця і вийшла на 4 місце УПЛ – команда Вірта знову без перемоги на Авангарді