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Вірт пояснив, чому Швед має хороші шанси стати найкращим бомбардиром чемпіонату України

13:17 829 Читать на русском
Вірт пояснив, чому Швед має хороші шанси стати найкращим бомбардиром чемпіонату України
Мар'ян Швед (ліворуч) / фото: ФК Карпати

Екс-тренер Вереса Юрій Вірт оцінив шанси гравця Карпат Мар'яна Шведа стати найкращим бомбардиром УПЛ у поточного сезоні.

"Шведу, команда якого грає в другій шістці, забивати набагато легше, ніж його конкурентам з Динамо і Шахтаря. Незважаючи на нестабільність в грі лідера Карпат, він перебуває в хорошій формі.

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У кожному матчі Швед може забивати, оскільки у нього є моменти. От якби ще їх реалізація була більш продуктивною.

Наздогнати Жуніора Мораєса гравцеві Карпат цілком під силу і завдяки 11-метровим. Правда, цим правом він охоче ділиться зі своїми одноклубниками, що говорить про одне: для Мар'яна стати найкращим бомбардиром чемпіонату не є самоціллю. Хлопець просто грає у футбол і насолоджується цим", – зазначив Вірт в коментарі Sport-express.ua.

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Після 25 турів список найкращих бомбардирів очолює нападник Шахтаря Жуніор Мораєс, який забив 17 голів. У Шведа на 3 влучні удари менше.

Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Юрій Вірт Юрій Вірт
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