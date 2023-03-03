"Я розумію, що у Слави своє бачення, у мене своє. Але за результат відповідаю я, тому я приймаю рішення, якого футболіста брати. Не буде такого, як в інших командах, що спортдиректор бере гравця, а тренер його навіть не знає.

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Такого точно тут не буде. Я буду вирішувати, які футболісти будуть в команді – чи підписувати контракти, чи не підписувати. Історія з Гечевим? Так, плюс-мінус. Не можу сказати, що я був сильно зацікавлений у ньому. Він не той, хто нам був потрібен, тому і залишив команду. Сьогодні усі гравці, які є – це я вирішую. І більше тут ніхто не буде вирішувати", – поділився Вірт у програмі Трендець.

Нагадаємо, що Шевчук був спортивним директором Вереса, але нещодавно його перевели на посаду віце-президента клубу.

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