"Перш за все, хочу привітати Динамо з перемогою. Знаю, що Мірча Луческу трохи прихворів, тому бажаю йому якнайшвидшого одужання та повернення до строю. Щодо гри можна сказати, що вона була закрита після двох пропущених до 6-ї хвилини голів. Думаю, що ми почали гру дуже погано.

Динамо – Верес – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Бракувало концентрації, програли боротьбу після двох подач і дозволили Динамо легко забити два м’ячі. Звичайно, потім намагалися відігратися, але було дуже важко. Легко втрачали м’ячі, витрачали багато сил через велику кількість бігової роботи. Є над чим працювати, тому що контроль м’яча має бути кращим.

Ми сьогодні грали проти чемпіона країни. Бачимо, до чого потрібно прагнути. Рівень нашої команди та футболістів, звичайно, набагато нижчий. Але ми не маємо права так легко пропускати м’ячі. Тому проведемо аналіз. Ми сьогодні програли битву. Бачимо рівень чемпіона та рівень УПЛ. Нам потрібно ще багато над чим працювати, але є й дуже хороші моменти. Їх треба покращувати, а помилки, яких було чимало, виправляти.

Динамо – сама по собі сильна команда, яка грає в Лізі чемпіонів. Ми ж рік назад грали у Другій лізі. З того часу лишилися практично ті самі футболісти. Звичайно, клас гравців на полі сьогодні був різний. Сьогодні і кияни показали хорошу гру, багато комбінували. Але хотілося б, щоб і ми краще працювали з м’ячем. У нас було багато браку в елементарних ситуаціях у центрі поля, після чого доводилося витрачати чимало зусиль, щоб забрати м’яч.

Звичайно, київське Динамо зараз навіть не на одну, а на три голови сильніше за нас. Перемога суперника заслужена. На сьогоднішній день ми перебуваємо на різних планетах. Тому є до чого прагнути", – наводить слова Вірта офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Верес був розбитий киянами (0:4) у рамках 2-го туру УПЛ. Наразі рівненці посідають 12 місце, маючи 1 очко в активі.

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