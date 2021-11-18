"Якщо чесно, то мені від початку було не зовсім зрозуміло, чому Олександра Петракова одразу не призначили головним тренером. Навіщо ці умовності, навіщо потрібно було чекати останнього відбіркового поєдинку?

Петраков офіційно затверджений головним тренером збірної України

Адже ні для кого не було секретом, що Петраков — справжній професіонал, сильний мотиватор, що він на своєму місці. Бажаю йому разом із підопічними здобути путівку до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі", – цитує Вірта Meta-ratings.

Нагадаємо, Петраков на чолі національної команди України посів другу сходинку у відборі на ЧС-2022 та очікує на матчі плей-офф, які заплановані на березень.

Боснія – Україна: плей-офф відбору ЧС-2022 наш – воскресіння старих і зростання нових лідерів, загадка Петракова